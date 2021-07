Verona senza gol in amichevole, 0 a 0 con la Virtus

Un Hellas imballato fatica a trovare la porta. Cancellieri il migliore

Nemmeno un gol tra Verona e Virtus a Mezzano nell'ultima amichevole di montagna dell'Hellas. I gialloblù non riescono a prevalere sull'avversario in una partita della quale resta da ricordare ben poco. Sarà pure calcio estivo ma la truppa di Di Francesco appare ancora parecchio indietro rispetto a quanto può essere lecito aspettarsi. Non che servisse granché, almeno un golletto sarebbe però servito. Del resto l'attacco è quello che largamente appare poco soddisfacente rispetto agli altri reparti.

Primo tempo con poco nulla da segnalare, col Verona imballato e i soli Hongla e Cancellieri a incidere. Il camerunense tira anche in porta in avvio, col portiere Sibi che mette in corner. L'Hellas fatica a costruire manovre in avanti, Kalinic c'è ma non si vede, Zaccagni compare a tratti. La linea difensiva, inoltre, specie con Lovato e Magnani, rischia in più di un'occasione con disimpegni pericolosi. La Virtus, compatta, fa la sua gara senza esporsi troppo ma trovando la profondità più dei gialloblù.