Verona senza Suslov, Tavsan e Mitrovic sono pronti

Baroni valuta le scelte per sostituire il giocatore slovacco, fermo per infortunio

Il Verona sarà di sicuro privo di Tomas Suslov con il Cagliari e il Genoa, è probabile che il giocatore slovacco non ci sia fino alla fine di aprile, Marco Baroni valuta chi schierare al suo posto.

Mitrovic rientrerà domani dopo l'impegno con la Serbia Under 22 con l'Irlanda del Nord, in programma oggi. Nelle ultime partite è stato inserito spesso a gara in corso, dando sempre buone indicazioni.