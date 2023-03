Verona senza vittorie in trasferta: ci riprova con la Sampdoria

La Cremonese unica con lo stesso dato dell'Hellas, che in campionato ha battuto i blucerchiati a Genova soltanto nel 1972

Il Verona domenica sarà a Genova per giocare con la Sampdoria.

L'Hellas cerca la vittoria in trasferta che non ha mai conquistato in questa stagione. Solamente la Cremonese ha lo stesso dato dei gialloblù.