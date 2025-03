Verona, Serdar e Tengstedt doppio dubbio verso il Parma

Rifinitura conclusa, valutazioni da fare per Zanetti

Nelle prossime ore sarà diramata la lista dei convocati per la gara di domani al Bentegodi.

Due i dubbi da considerare per Paolo Zanetti: l'impiego di Suat Serdar e Casper Tengstedt.

Il centrocampista tedesco, dopo due mesi fuori, sta meglio, ma va valutata la sua condizione. Per Tengstedt, l'ipotesi è quella di un rientro in panchina, non da titolare.