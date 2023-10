Verona, si ferma Hien, il bollettino medico

Pessima notizia in casa Verona. Isak Hien si è infortunato e non sarà della gara domani a Torino. Questo il comunicato del club: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Isak Hien non sarà a disposizione per la partita Torino-Hellas Verona, 7a giornata di Serie A TIM 2023/24, in seguito a una lesione muscolare del bicipite femorale destro riscontrata durante la seduta di allenamento.