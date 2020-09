Verona, si riparte: sabato la Roma per il debutto. Il punto

Il Verona riparte.

Sabato, alle 20.45, al Bentegodi, i gialloblù debutteranno nel nuovo campionato di Serie A, affrontando al Bentegodi la Roma.

Oggi il gruppo di Ivan Juric si ritroverà al centro sportivo di Peschiera del Garda per riprendere gli allenamenti dopo un giorno di sosta.

Per la sfida d’esordio il Verona dovrà rinunciare agli infortunati Darko Lazovic e Mattia Zaccagni. Juric studia le alternative, con Federico Dimarco che correrà sulla fascia sinistra e Ivan Ilic favorito per il ruolo di titolare sulla trequarti, dietro alle due punte.

In questo senso, in avanti ci sarà Samuel Di Carmine. Da vedere chi farà coppia con lui, visto che Mariusz Stepinski è, al momento, in uscita, diretto al Genoa in cambio di Andrea Favilli.