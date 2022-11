Verona, si va avanti con Bocchetti. Attesa per le dichiarazioni di Sogliano

La "rivoluzione" del Verona non dovrebbe passare per il cambio anche dell'allenatore. Salvatore Bocchetti proseguirà con ogni probabilità il suo lavoro sulla panchina gialloblù. Il cambio di ds, con l'arrivo di Sean Sogliano , non porterà dunque ribaltoni tecnici, almeno nel breve periodo.

Lunedì Sogliano spiegherà in conferenza stampa quali saranno le strategie per risollevare le sorti della squadra e rilanciare la corsa salvezza dopo la pausa. Conoscendolo, si passerà certamente da un mercato non minimalista, volto alla cessione di giocatori ritenuti poco idonei o desiderosi di cambiare maglia e all'ingaggio di nuovi elementi utili alla causa. Il Verona è chiamato a compiere una vera e propria impresa per salvare la stagione. Sogliano è pronto a "mordere" alla sua maniera. A.S.