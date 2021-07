Verona, Simona Gioè nuovo direttore generale

All'Hellas dal 2017: "Grande sfida personale, felice di affrontarla qui"

Laureata in Economia e Commercio, Simona Gioè ha iniziato nel 2017 il proprio percorso professionale in Hellas Verona, ricoprendo dapprima l’incarico di Direttore Amministrativo di Hellas Verona Marketing&Communication e poi quello di Responsabile Amministrativo di Hellas Verona FC.

“Ringrazio il Presidente Setti per la fiducia e per la nuova e gratificante opportunità professionale - commenta il neo Direttore Generale dell’Hellas Verona -. È un incarico stimolante e di grande responsabilità che cercherò di svolgere in continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi anni. È una sfida professionale che mi onora e sono felice di affrontarla in un Club come l’Hellas Verona”.