Verona, solo rimpianti a Firenze: la viola passa 1-0 dopo i gol divorati dai gialloblù

Finisce con una sconfitta la miglior partita del Verona in trasferta. L'Hellas però sbaglia almeno tre gol fatti prima di capitolare con un tiro in mischia di Beltran al 78', contro una Fiorentina al piccolissimo trotto. Djuric si fa parare subito un rigore, Ngonge si divora due reti, imitato da Suslov e Folorunsho. Terracciano para tutto. Il Verona gioca a viso aperto ma la mossa di Baroni al 63' di togliere Suslov per inserire Dawidowicz non è esattamente un'esortazione ad attaccare. Da lì l'Hellas non è più pericoloso, tranne che su un colpo di testa di Hien da corner, e manca nella reazione dopo il gol, con un ingresso dell'ex Saponara buono solo per ricevere gli applausi dello stadio da cui è venuto.

FIORENTINA: Terracciano P, Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi, Ikoné, Lopez, Mandragora, Sottil, Beltran, Nzola

A disposizione: Vannucchi, Christensen, Milenkovic, Bonaventura, Arthur, Infantino, Mina, Parisi, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame

Allenatore: Vincenzo Italiano

VERONA: Montipò, Tchatchoua, Magnani, Hien, Terracciano F, Hongla, Folorunsho, Suslov, Lazovic, Ngonge, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Henry, Cruz, Kallon, Saponara, Serdar, Dawidowicz, Cabal, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (sez. AIA di Livorno)-

PRIMO TEMPO, FA TUTTO TERRACCIANO, VERONA SUPERIORE MA SBAGLIA I GOL (E UN RIGORE)

DIECI MINUTI DI FOLLIA. Ha dell'incredibile ciò che accade pochi secondi dopo il fischio di Ferrieri Caputi. Terracciano portiere cincischia coi piedi, Folorunsho gli soffia la palla e il numero 1 viola lo stende. Dopo il consulto al video l'arbitra dà il rigore. Djuric calcia male con un piatto debole che Terracciano respinge, Suslov cicca il primo tap-in ma è ancor più clamoroso il gol mangiato da Ngonge sulla seconda respinta: con la porta spalancata il belga calcia a lato.

Il Verona non si scoraggia e attacca a fronte di una Fiorentina che non riesce a ribattere. All'8' Tcahatchoua mette un traversone, Lazovic va di testa, Ngonge gira ma Terracciano para deviando sul palo.

La Viola, baciata da cotanti regali, sembra riprendersi. Al 18' Nzola segna ma si aggiusta il pallone col braccio e il gol è annullato.

L'Hellas è frenetico nel costruire gettando in avanti senza precisione dopo aver recuperato, Baroni si arrabbia.

Dopo gli attacchi della Fiorentina ben difesi dai gialloblù, l'Hellas si risveglia in avanti al 29' quando Djuric di testa si fa respingere da Terracciano, in ogni caso c'era un fuorigioco di Lazovic.

NGONGE SBAGLIA ANCORA. È al 31' che la palla va solo spinta in porta ma Ngonge, bravo ad inserirsi su un cross di Folorunsho, quasi sulla linea dell'area piccola riesce a calciare addosso a Terracciano che respinge col guantone destro.

Al 44' dopo una punizione calciata alta da Suslov Lazovic pesca in area Folorunsho che di testa manda malamente fuori.

Il primo tempo si chiude con un Verona che rimpiange le ghiotte occasioni sprecate.

SECONDO TEMPO,

Italiano rivoluziona la squadra lasciando fuori Lopez, Sottil e Nzola, entrano Arthur, Barak e Kouame. Baroni toglie Magnani e mette Amione.

Un tiro di Ikone sorvola la traversa al 47'. Il Verona risponde ma da corner Amione schiaccia debolmente di testa e Terracciano raccoglie.

Dopo una bella azione di Folorunsho, Suslov calcia dal limite e il portiere viola blocca a terra. L'Hellas gioca con scioltezza e continua a impensierire l'avversario. Di certo è la miglior partita dei gialloblù in trasferta della stagione.

La gara è equilibrata e giocata a viso aperto. Il Verona si chiude anche con l'aiuto di Suslov e Lazovic. Montipò ci mette il pugno per sbrogliare una situazione pericolosa a pochi passi dalla porta al 60'.

Baroni cambia: dentro Dawidowicz per Suslov ed Henry per Djuric. Il polacco va a fare il mediano. Barak protesta e viene ammonito.

L'Hellas è ancora pericoloso al 69' quando Hien va di testa da corner, Terracciano con la punta delle dita salva. Italiano toglie Martinez e lo sostituisce con Milenkovic.

La Fiorentina al 74' costruisce il primo pericolo reale. Biraghi da sinistra mette in mezzo, Mandragora va in acrobazia in mezzo alla difesa, il tiro è centrale ma forte e Montipò para in due tempi.

Al 76' Saponara, ex applaudito dal Franchi, entra al posto di Lazovic.

1-0, SEGNA BELTRAN. La Fiorentina passa al 78'. Dopo un'azione confusa in area con palla a pimpinella, Hien sbaglia il rinvio di testa, Beltran è lesto a calciare, la gamba di Amione devia la palla che finisce nel sette. Gol rocambolesco che porta in vantaggio i padroni di casa.

Il Verona subisce il colpo e non reagisce come ci si aspetta. Mboula sostituisce Folorunsho, esce anche Mandragora per Mina.

La Fiorentina fa girare il pallone, il Verona non pressa e si arrende. Finisce male per l'Hellas una gara giocata molto bene fino alla rete della Viola. La pecca, grave, sta nei troppi gol sbagliati e nell'assenza di una reazione dopo il gol di Beltran.

