Verona, solo un pareggio: col Monza è 1 a 1 e la salita si rifà dura. L’attacco è inesistente

Segna Verdi, pareggia Sensi, Pessina grazia l'Hellas nel finale. Gialloblù a meno 5 dallo Spezia

Andrea Spiazzi

Era una partita da vincere a tutti i costi, per rispondere all'impresa dello Spezia con l'Inter. Il Verona, che non riesce a tirare in porta, rischia seriamente di perderla. Verdi rientra e segna, Sensi pareggia al 55', poi l'Hellas non riesce più a rendersi pericoloso, stritolato in un misto tra la paura di perdere e l'assenza di forze fisiche e mentali per tentare un assalto che pareva obbligato. Invece, i gialloblù ringraziano il Var che toglie il 2-1 a Caprari e Pessina, che sbaglia all'88' il gol che avrebbe forse ammazzato il campionato per i ragazzi di Zaffaroni e Bocchetti. Pesano le assenze di Hien e Ngonge, ma non bastano a giustificare la pochezza della spinta nel secondo tempo.

VERONA: Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Lazovic; Kallon, Verdi; Gaich

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Doig, Veloso, Djuric, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Depaoli, Cabal, Cisse

Allenatore: Marco Zaffaroni

MONZA: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antova, Colpani, D'Alessandro, Vignato

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

PRIMO TEMPO, GRANDE SPINTA DEL VERONA MA NESSUN TIRO IN PORTA

Verona subito in pressione in avanti, i gialloblù guadagnano due corner e aggrediscono a tutto campo. Petagna all'8' scappa in contropiede ma esce Montipò a spazzare di piede. Pessina col sinistro dal limite calcia alto. Il Monza è pericoloso tra le linee.

Tameze chiude su Caprari, Kallon parte in contropiede a destra, il cross è messo in corner al 14'. Il pressing dei gialloblù costringe il Monza all'errore in costruzione.

Kallon spinge a destra, l'attaccante va sul fondo e crossa, Duda è sul pallone ma lo calcia male. Il Verona va a testa bassa, c'è un nuovo corner al 19', il Monza è in difficoltà.

Intorno al 25' la spinta dell'Hellas cala, il Monza rifiata. Curria non aggancia per un soffio un pallone di Petagna con cui sarebbe andato davanti a Montipò. Il portiere esce su Augusto al 26'.

Faraoni conquista l'ennesimo angolo per i suoi al 28'. Verdi batte, Dawidowicz incorna male sul fondo.

Verdi va via sulla trequarti al 32', l'apertura è sulla sinistra per Lazovic che nello stoppare colpisce con la mano. Gaich è fuori dal gioco, lento nei movimenti.

Il primo tiro in porta è di Ciurria, debole e centrale al 35'. Ciurria lo rifà al 39', Montipò blocca senza difficoltà. Petagna inzucca alto da corner e finisce il primo tempo.

SECONDO TEMPO, ARRIVANO I GOL DI VERDI E SENSI

La mossa che ci si aspettava dall'inizio arriva all'ingresso in campo nella ripresa. Entra Doig ed esce Kallon, con Lazovic che si mette dietro a Gaich assieme a Verdi. Esce anche Magnani, insicuro nei primi 45 minuti, al suo posto Cabal. Cambio anche nel Monza, esce Birindelli per Machin.

Gaich invece di calciare la palla centra la gamba di Pessina al 46', è fallo. Cabal ferma all'ultimo Sensi che entra in area al 50'.

VERDI GOL! 1 A 0 VERONA

Il Verona passa al 51'. Duda calcia forte da fuori, Caldirola respinge e involontariamente serve Verdi che, in area dalla sinistra si accentra in mezzo a due avversari e calcia forte sukl primo palo, con Di Gregorio che può solo toccare ma non fermare la palla. L'Hellas va in vantaggio.

GAICH SI MANGIA IL 2-0. Il Verona spinge, Faraoni galoppa a destra e pesca Gaich, l'argentino da ottima posizione calcia tra le braccia di Di Gregorio

PAREGGIA IL MONZA . Con una grande azione avviata da Petagna e conclusa da Sensi con tocco rapido sottoporta (assist di Carlos Augusto) al 55' il Monza pareggia, spezzando l'entusiasmo dei gialloblù, che senza Hien, ballano dietro.

Il Monza prova a sfruttare l'onda del gol. Coppola abbatte Petagna e viene ammonito. Augusto scappa a sinistra ma il cross è mollo.

SEGNA CAPRARI, MA E' IN FUORIGIOCO. Marì serve Caprari su un buci difensivo, l'ex scappa e trafigge Montipò senza esultare. Il Var però interviene e dice a Piccinini che Petagna è in fuorigioco influente nell'azione. Pericolo scampato per l'Hellas.

CAMBI VERONA, TORNA IN CAMPO DJURIC. Entra Depaoli per Faraoni al 62'. Duda prende il giallo stendendo Pessina. Gaich, ampiamente insufficiente, esce e torna in campo Djuric dopo l'operazione al menisco.

Il Verona è un misto tra paura di perdere e voglia di cercare una vittoria che sarebbe vitale. C'è una fase di stallo quasi ad aspettare l'assalto nel finale.

Al 75' Palladino sostituisce Sensi con Colpani. I ritmi sono lenti. Verdi ha i crampi, entra Veloso al 76'.

L'Hellas prova la carica. Al 77' Depaoli si vede ribattuto un cross, poi Djuric non arriva su un pallone di Dawidowicz. Il Monza si schiera compatto con un pressing già a centrocampo. Pessina bracca Duda. I brianzoli girano palla.

Coppola all'82' salva la porta su un tiro di Petagna. Palladino manda in campo Valoti al posto di Caprari che si prende qualche fischio dalle tribune.

Marì manda alto di testa da corner, Zaffaroni predica calma ma il tempo scorre veloce. Pare quasi che ai gialloblù vada bene il pareggio, per la paura di uscire sconfitti. Duda sbaglia clamorosamente un passaggio.

PESSINA SBAGLIA IL GOL VITTORIA. All'88' Petagna lavora ancora un pallone e scarica per Pessina che in area ne fa fuori due ma calcia alto.

Ci sono 4 minuti di recupero, l'Hellas non ha la forza di provare un assalto. In una situazione migliore sarebbe anche un buon pareggio. Ma a 5 punti dalla terzultima non può esserlo.