Tifosi dell'Hellas più numerosi di quelli liguri, anche se non di molto

Sono circa 4500 i tifosi del Verona che domani viaggeranno in direzione Mapei Stadium- Città del Tricolore di Reggio Emilia per seguire lo spareggio salvezza contro lo Spezia delle ore 20.45. A poco dalla chiusura della vendita, sono invece 4100 i supporters della squadra ligure ad aver acquistato il biglietto per la gara.