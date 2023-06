Verona-Spezia al Mapei, le restrizioni possibili: 4000 biglietti a testa

Ammessi solo i possessori della tessera del tifoso residenti in Liguria e in Veneto

Restrizioni al pubblico in vista per lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia al Mapei Stadium di domenica 11 giugno alle 20.45. È questo a cui si sta pensando e che può diventare ufficiale a breve. Come riporta gazzetta.it per il momento la capienza dell'impianto (21.000) verrà ridotta e saranno riservati 4.000 posti nella Curva Sud ai tifosi del Verona e altrettanti nella Curva Nord ai supporters dello Spezia.