Verona-Spezia, dirige Orsato

L'arbitro di Schio designato per lo spareggio che si giocherà domenica a Reggio Emilia

Sono stati designati i direttori di gara di Spezia-Hellas Verona, match valido per lo spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A TIM 2023/24, in programma domenica 11 giugno alle ore 20.45, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.