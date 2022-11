Verona-Spezia, le pagelle: dove sono Tameze e Lazovic? Male Hien, Henry smarrito

Montipò para ma non basta, Verdi, gol che illude. Veloso scarico, Depaoli cede

Compie tre grandi parate su Nzola, Kiwior e Holm nel finale di primo tempo. Non è ineccepibile, però sul gol del pareggio di Nzola (niente può fare sul bis). Altri interventi su Bastoni e Bourabia.

Nel crollo verticale che porta alla sconfitta non riesce a salvarsi.Ha l’occasione per pareggiare, la sua deviazione manda la palla alta dalla breve distanza.

Agisce in marcatura su Nzola. Prende una botta in testa, gioca fasciato ed esce all’intervallo, prima che si scateni la bufera.

Perde una lente a contatto in avvio, ma non l’attenzione, che però non basta ad arginare le voragini di un Verona allo sbando. Ultimo, con Kallon, a cedere all’ineluttabilità della sconfitta e del crollo dell’Hellas.