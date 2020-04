Il Verona ha saldato a tutti i dipendenti la mensilità di marzo.

La situazione economica è incerta per tutti, l’Hellas intanto tiene in ordine i conti. Il club ha provveduto a pagare per intero gli emolumenti.

Le perdite causate dal coronavirus saranno rilevanti, il calcolo definitivo potrà essere effettuato solamente al termine dell’emergenza.