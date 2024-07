Verona, subito due gare in casa, ma rischio ‘zero’ punti

Partenza particolarmente in salita per l’Hellas

Redazione Hellas1903 11 luglio 2024 (modifica il 11 luglio 2024 | 14:37)

La serie A 2024/2025 comincerà con un doppio impegno da far tremare i polsi al Verona, che quest’anno si avvarrà della conduzione tecnica di mister Paolo Zanetti. Il curioso sorteggio porterà gli scaligeri a giocare in casa sia la prima che la seconda giornata, ma contro due avversarie tra le grandissime favorite della prossima annata sportiva.

Si comincia affrontando il nuovo Napoli di Antonio Conte (domenica 18 agosto) per concedere il bis, sempre al ‘Bentegodi’, lunedì 26 agosto (ore 20,45) contro la Juventus di Thiago Motta. La sottolineatura delle difficoltà, già conclamata vista la statura delle due avversarie, arriva dalle quote scommesse sulla serie A che non lasciano grandi chance ai veneti: contro il Napoli ad esempio il 2 partenopeo è a 1.97 contro il 3.80 del successo del team di Zanetti, mentre l’X è a 3.45, appena più probabile dell’hurrà scaligero.

Una partenza particolarmente in salita dunque per l’Hellas Verona, che però sa benissimo quale sarà il proprio ruolo: centrare il prima possibile la quota salvezza e soprattutto non fallire le sfide contro le avversarie della propria parte di classifica.

Ovvio che conquistare punti insperati contro le big del calcio italiano, porterebbe non solo punti, ma anche quell’entusiasmo necessario per imboccare sin da subito la strada giusta. La dirigenza dei veneti ha dimostrato ampiamente di saperci fare. Il profondissimo restyling effettuato nel mercato invernale scorso, da qualcuno definito pericolosissimo, ha invece portato i gialloblù a conquistare una comoda permanenza in serie A.

Anche ora la società sta lavorando, dimostrando conoscenze non banali e in grado di allestire un organico che Paolo Zanetti ambisce a gestire nel migliore dei modi. Il tecnico di Valdagno, presentato ufficialmente appena qualche giorno fa e assolutamente entusiasta dell’incarico essendo veneto della provincia di Vicenza, ha sottolineato che il suo calcio “è fatto di sudore e di sacrificio” ed è quello che ci vuole per tenere ancora in serie A l’Hellas Verona.