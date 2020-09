Verona, tegola in difesa, si ferma Magnani

“Hellas Verona FC comunica che – dopo gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto in giornata – Giangiacomo Magnani, uscito anzitempo nell’amichevole con la Cremonese per un risentimento muscolare, ha riportato una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore”.

Con questo comunicato il Verona rende noto dello stop per Magnani. Proprio nella giornata di domani si andrà a chiudere per Bruno Amione, che però sarà difficile che possa giocare sabato contro la Roma. Con Kumbulla che potrebbe passare proprio in giallorosso a ore, l’Hellas si trova dunque in emergenza nel reparto arretrato per la prima di campionato