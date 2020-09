Il Verona ha presentato un’offerta considerevole per Gaston Ramirez. Il centrocampista uruguaiano, che non ha rinnovato con la Sampdoria e andrà in scadenza nel 2021, ha però declinato, rifiutando la proposta. Ramirez piace anche agli arabi dell’ Al Shaab, che gli hanno messo sul piatto un ricco quadriennale, e al Torino.