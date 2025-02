Verona, terza vittoria su autogol avversario

Benvenuta anche la fortuna, a prescindere. Immaginiamoci quando si lotta per non retrocedere. Il Verona ne ha attinto a piene mani sinora in campionato. Su 7 vittorie ottenute, 3 sono arrivate grazie a un autogol degli avversari. Ripercorriamole.

4 ottobre, VERONA-VENEZIA. All'81', sull'1-1, Kastanos, che si trova verso il fondo, colpisce di testa per rimettere in mezzo il pallone. Joronen, il portiere, si infila la palla in rete con un colpo di guantone: 2-1 per l'Hellas il finale.