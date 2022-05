Verona-Torino, biglietti a 5 euro

Tagliandi a costo ridotto per la partita di sabato alle 18 al Bentegodi

Hellas Verona FC informa che i biglietti per Hellas Verona-Torino , 37a giornata della Serie A TIM 2021/22 in programma sabato 14 maggio (ore 18), allo stadio ‘Bentegodi’, sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket e su vivaticket.com .

Per questa gara è disponibile una speciale promozione rivolta a tutti i tifosi gialloblù che potranno acquistare il biglietto a partire da 5€ e con prezzi vantaggiosi in tutti i settori ad esclusione della Curva Nord Ospiti. I biglietti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, saranno in vendita nei punti vendita Vivaticket e su hellasverona.vivaticket.it. L'acquisto attraverso siti non autorizzati non potrà essere tutelato in caso di controversie.