Verona, tutte le iniziative per il quarantennale del tricolore

Redazione Hellas1903 3 aprile - 13:10

Svelate ufficialmente nella mattinata di oggi, giovedì 3 aprile all'Hotel Due Torri, tutte le attività organizzate dal Club in occasione dei 40 anni dallo Scudetto vinto nella stagione 1984/85.

L'evento è stato aperto dalle parole del Presidente Esecutivo dell'Hellas Verona, Italo Zanzi, che ha portato i saluti ai presenti da parte di tutta la società.

"Voglio ringraziare prima di tutto i nostri campioni per essere qui oggi. Avete portato una gioia eterna a questa città ed è nostro dovere continuare a lottare per questa maglia con lo stesso impegno che ci avete messo voi. Ci tengo anche a ringraziare Tomas Suslov per la sua presenza, il Sindaco Damiano Tommasi e tutti i nostri tifosi, perché sono il sostegno che ogni giorno aiuta la squadra e la società a crescere. Per noi è un onore lavorare per questo Club dal primo giorno: ci siamo resi conto della passione della città e lotteremo sempre per questo. Quella dello Scudetto 1984/85 è e resterà sempre una vittoria eterna e soprattutto una vittoria di tutti. Vogliamo farla vivere tutti i giorni. Forza Hellas".

Presente all'evento anche il Sindaco di Verona, nonché ex gialloblù, Damiano Tommasi. Queste le sue parole: "I ricordi legati allo Scudetto sono tanti: prima di tutto la voce di Roberto Puliero, soprattutto in una partita in particolare, Udinese-Verona. Un altro grande ricordo è legato all'onore di essere chiamato da Bagnoli per sostituire Di Gennaro durante la partita celebrativa per il venticinquesimo anniversario: pensate a un bambino tifoso che viene chiamato per giocare con i suoi idoli. Avverto che questi campioni sono tuttora parte della nostra comunità cittadina, quindi anche da parte nostra ci sarà modo di ringraziarli e di celebrarli. Quel magico momento dell’Hellas Verona è nella storia di tutti noi".

Dopo i saluti istituzionali, la scena è passata ad alcuni dei protagonisti della vittoria dello Scudetto 84/85. Erano presenti infatti all'evento Pierino Fanna, Luigi Sacchetti, Domenico Volpati e Hans Peter Briegel, che hanno raccontato alcuni aneddoti e ricordi legati a quella storica impresa.

In seguito al momento dedicato alle Leggende gialloblù presenti, il Club ha presentato tutte le iniziative speciali ideate per celebrare il 40esimo anniversario di un trionfo che ha segnato un capitolo indelebile nella storia dell'Hellas Verona e del calcio italiano. Queste attività, pensate per rendere omaggio a quel successo, coinvolgeranno i tifosi gialloblù e tutti gli appassionati.

ALBUM E VINILE UFFICIALE

Le prime iniziative a essere presentate sono state quelle promosse da Migross - che ha lanciato lo scorso febbraio un album di figurine che ripercorre gli oltre 120 anni della storia del Verona, con un omaggio speciale ai campioni d'Italia 1984/85 - e da Saifam che, in collaborazione con Hellas Verona, ha prodotto e distribuito il vinile ufficiale celebrativo dell'anniversario.

Il 33 giri contiene tutti i brani storici degli anni '80 legati ai colori gialloblù, e sarà disponibile in pre-order da domani, venerdì 4 aprile, sul sito ufficiale di Saifam in versione Limited Edition numerata in 500 copie. La versione in vinile nero sarà invece acquistabile all'Hellas Store di via Cattaneo, sull'e-commerce ufficiale dell'Hellas Verona e in edicola a partire dalla prima settimana di maggio. Parte delle ricavato dalla vendita del vinile sarà destinata a Hellas Verona Foundation.

IL LIBRO

Le partite, le sensazioni, e le testimonianze dei protagonisti di quella magica stagione sono raccolte, invece, nel libro 'Lo Scudetto del Verona, Ricordi, Racconti e retroscena 40 anni dopo l'impresa' scritto da Paolo Condò insieme a Adalberto Scemma, edito da Solferino.

Un'iniziativa che la società ha voluto fortemente per ricordare una stagione che resterà per sempre nella storia. Il libro, con prefazione di Tim Parks, è già in pre-order su Amazon e sarà in vendita online sull'e-commerce dell'Hellas Verona dal pomeriggio di oggi, giovedì 3 aprile. Da domani, venerdì 4 aprile, sarà acquistabile anche all'Hellas Store di via Cattaneo, a Verona.

Il libro sarà inoltre acquistabile a partire dal 18 aprile anche nelle librerie di Verona e delle principali città italiane, nelle edicole di Verona e provincia e online sulle piattaforme digitali Amazon, IBS e Mondadori.

LA MOSTRA

Anche in occasione di questo importante anniversario, il Club ha deciso di aprire le porte dello stadio 'Bentegodi' per ripercorrere insieme ai tifosi tutte le tappe del viaggio che portò gli uomini di Bagnoli alla conquista del Tricolore.

Faranno parte del percorso emozionale foto d'archivio, pagine di giornale e le maglie indossate dai gialloblù nella stagione 1984/85 e anche in quella successiva, 1985/86, con lo Scudetto cucito sul petto. La mostra, completamente gratuita, sarà aperta a tutti dal 5 al 9 maggio, tutti i pomeriggi dalle ore 17 alle 21.

La mostra sarà visitabile sia liberamente, sia tramite visite guidate, con partenza ogni 30 minuti, che saranno soggette a prenotazione obbligatoria tramite l'app Eventbrite già a partire dalla metà di aprile. Ulteriori informazioni saranno comunicate successivamente.

HELLAS VERONA-LECCE

Il 12 maggio 1985 il Verona si laureava Campione d'Italia. Quest'anno, nel weekend del 10 e 11 maggio, la partita Hellas Verona-Lecce, 36a giornata della Serie A Enilive 2024/25, sarà il palcoscenico delle celebrazioni di quel traguardo. Una coreografia celebrativa nei settori est e ovest dello stadio colorerà il Bentegodi e poco prima del fischio d'inizio saranno chiamati a bordocampo i giocatori del Verona 1984/85, che avranno così l'opportunità di salutare tutti i tifosi presenti e celebrare insieme a loro ancora una volta quello storico traguardo.

L'ANNIVERSARY KIT

Proprio in occasione del match contro il Lecce, i giocatori della Prima squadra di mister Zanettia indosseranno la quarta maglia speciale creata da Joma, technical partner dell'Hellas Verona. La special jersey riprende la seconda maglia della stagione 1984/85 indossata dai ragazzi di mister Bagnoli, proprio quella che i gialloblù vestivano il giorno di Atalanta-Verona, nella partita che sancì la matematica conquista del titolo di campioni d'Italia. Ulteriori specifiche sulla maglia sono riportate QUI.

I kit indossati dai gialloblù durante il match contro i salentini saranno poi messe all'asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà devoluto a Hellas Verona Foundation per contribuire ad aiutare le associazioni che la nostra Fondazione sostiene.