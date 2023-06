Marco Zaffaroni ha convocato tutti i calciatori della rosa della Prima squadra, inclusi i giocatori infortunati, per Spezia-Hellas Verona, match valido per lo spareggio per la permanenza nel campionato di Serie A TIM 2022/23, in programma domani - domenica 11 giugno, alle ore 20.45 - al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.