Verona-Udinese 1-2, Cioffi: “Volevamo vincere, quel “fallo” fischiato a Djuric ci ha condannato”

Gabriele Cioffi commenta a Sky la sconfitta del Verona con l'Udinese per 1-2.

"C'era la volontà di vincere - dice l'allenatore dell'Hellas - usando le nostre caratteristiche. Mi dispiace per il parametro usato dall'arbitro. Il fallo di Djuric dalla cui punizione è nato il gol del 2-1 contrasta con la direzione di gara fatta fino a quel momento e questo mi dispiace.

Le basi ci sono, la volontà per risollevarci anche. Un episodio ci ha condannato. Oggi un passo avanti? Sì, anche se preferivo non ricevere complimenti ma fare punti. Purtroppo non riesco a levarmi dalla testa quell'episodio. Ai miei chiedo sempre di avere coraggio. L'Udinese attacca con tutti ma lascia anche degli spazi e lì ho chiesto di poter fare male.