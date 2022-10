Verona-Udinese 1-2, le pagelle: Tameze guida il Verona, la difesa cede alla fine

Doig, gol e altro. Veloso fa tutto quello che può. Henry lotta, Verdi c'è, Piccoli no

Matteo Fontana

MONTIPÒ 6

Pesa l’incertezza sul pallone che spiove e che Bijol mette in porta. Poteva, doveva fare meglio? Di sicuro, non è l’unico responsabile. Prima, aveva parato molto. Non è bastato.

HIEN 6

Per caratteristiche dovrebbe essere il centrale della linea a tre. Come già a Firenze, fa il “braccetto” sulla destra. Tra il dare e l’avere, dietro è quello che se la cava con meno guai.

GUNTER 5

Non riesce a dare sicurezza dietro. Gli attaccanti dell’Udinese sono imprendibili e lo diventano sempre di più di minuto in minuto. Non li tiene.

CECCHERINI 5

Nell’incertezza sul 2-1 ci va dentro per intero. Bijol stacca e nessuno nemmeno prova a prenderlo. Incertezza grave che riguarda (anche) lui.

LAZOVIC 6

Incrocia Udogie e non gli concede metri. Una sfida fatta di velocità e intelligenza tattica: regge da veterano.

TAMEZE 6,5

Prende per mano la squadra, finalmente lo si vede, per lunghi tratti, a un livello che rispecchia le qualità che ha. Con Veloso, è la guida dell’Hellas.

VELOSO 6

Al solito, il meglio il Verona lo dà quando gira lui. Ossia, nel primo tempo. Dopo, inevitabile il calo fisico, ma di più non può proprio fare.

DOIG 6,5

Il gol è un pezzo di bravura che unisce coordinazione, tecnica e potenza. Scuote l’Hellas, tiene dietro. Esce con i crampi.

VERDI 6

Il serbatoio atletico è distante dall’essere pieno. Dai suoi piedi esce, tuttavia, sempre qualcosa di interessante. Quando starà meglio si farà sentire.

PICCOLI 5

Di palloni ne prende pochi. Ne butta via alcuni, pure invitanti, per un eccesso di fretta. Non va.

HENRY 6

Si fa in quattro per aiutare in fase difensiva, duellando con la muraglia dei difensori dell’Udinese. Più di così è difficile chiedergli, visto quanto il Verona produce in avanti.

KALLON 6

Entra con l’Hellas tutto dietro, prova a dare brio. Chiude sulla fascia.

DEPAOLI 6

Usa le maniere spicce.

HRUSTIC 5,5

Non lascia segno.

LASAGNA ng

DJURIC ng

CIOFFI 5,5

L’Udinese vince con merito, ma con merito l’Hellas avrebbe pareggiato. Al Verona non difetta la tenacia, il sorpasso nel finale confermano che il calcio è crudele, ma in questo caso non ha nulla di strano: i gialloblù scivolano giù.