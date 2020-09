Verona-Udinese, maglie gialloblù con la scritta della gara

Un ricamo speciale, con il nome della gara, per rendere la maglia del Verona ancora più esclusiva. In occasione di Verona-Udinese, in programma domani al Bentegodi, esordirà sulle divise dei gialloblù, sotto il nuovo logo , una scritta che le renderà uniche. Così sarà per tutte le gare ufficiali. Le maglie, dopo i match, verranno utilizzate per varie iniziative: dalla vendita su hvstore.it e all’Hellas Store Arena, alle aste per la raccolta fondi a scopo benefico.

Il Verona è il primo club a lanciare l’iniziativa.