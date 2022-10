Verona-Udinese, Sottil: “Noi senza pressione, abbiamo fame”

Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Giocheremo come abbiamo sempre fatto, non sentiamo nessuna pressione ma pensando a giocare partita per partita. È stato il nostro credo da quando sono arrivato e dobbiamo continuare così. Siamo consapevoli delle nostre forze, della capacità della squadra, che ha fatto delle cose straordinarie, ma fa parte del passato. Quello che conta è vivere il presente. Stare nel presente pensando al passato crea un senso di appagamento e di poca determinazione, e invece noi abbiamo bisogno di fame. Il nostro unico obiettivo è la partita di Verona".