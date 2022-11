Verona ultimo, nessuno perde quanto l’Hellas

Sono nove le sconfitte subite dai gialloblù in dodici turni di campionato

Dopo il dodicesimo turno di campionato, il Verona è ultimo in classifica con 5 punti insieme alla Cremonese.

Le uniche gare chiuse con un risultato utile restano le due pareggiate per 1-1 in rimonta col Bologna e con l'Empoli, in trasferta, e quella vinta al Bentegodi con la Sampdoria.