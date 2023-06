Verona, un’altra promessa in vendita: per Terracciano c’è la Salernitana

Largo (inteso come "vadano al largo") ai giovani. Dopo l'affare in dirittura d'arrivo che condurrà Sulemana al Cagliari il Verona sarebbe pronto a vendere anche Filippo Terracciano. Stando a quanto riporta Tmw, il ventenne centrocampista, messosi in mostra come uno dei migliori "giovani" nelle occasioni che ha avuto, è in procinto a trasferirsi alla Salernitana.