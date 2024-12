Verona unica squadra con zero pareggi tra A, B e C. Solo 5 squadre in Europa

In A per l'Hellas 4 pareggi nella stagione 2017-18, oggi è ancora a quota 0 pari

Pietro Bertaiola 5 dicembre - 09:48

Dopo 14 giornate gli uomini di Paolo Zanetti hanno conquistato 12 punti, frutto di 4 vittorie e 10 sconfitte. La casella delle X, che la memoria porta subito al Totocalcio, è ancora vuota. Se in Italia tra Serie A, B e C il Verona è rimasta l'unica a non aver ancora pareggiato, in Europa non è sola: nei maggiori campionati del vecchio continente anche i francesi del Le Havre sono ancora a quota 0 pareggi dopo 13 partite. Mentre in Portogallo dopo 12 giornate sono ben 3 le squadre che ancora non hanno pareggiato: le pretendenti al titolo Sporting Lisbona e Porto oltre alla sorprendente Santa Clara al momento 4° in classifica. Infine in Olanda solo la capolista Psv non ha ancora trovato il pareggio con ben 13 vittorie in 14 partite.

Storicamente nel Campionato Italiano non sono mai mancati un gran numero di pareggi, in particolare nell'epoca dei 2 punti per vittoria. La squadra che ne ha ottenuto il maggior numero in una stagione è il Mantova: 22 nel 1966-67. Mentre il minor numero di pareggi è stato registrato dal Napoli con 1 soltanto nel 1930-31. In entrambi i casi il campionato era composto da 18 squadre. Nella Seria A a 20 formazioni invece la squadra che ha segnato più X in classifica è stata l'Udinese: 19 nella scorsa stagione. Sono cinque le squadre che condividono il record per il numero più basso: 3 pareggi stagionali per Milan(1950-51), Juventus(2013-14), Roma(2016-17), Benevento(2017-18) e Inter(2022-23).

Tornando al Verona, i gialloblù i pareggi non se li sono mai fatti mancare. Basti segnalare come nelle sue 33 stagioni in Serie A in sole 7 occasioni ha ottenuto meno di 10 pareggi, il record è di 19 nella stagione 1988-89, mentre il dato più basso sono i 4 della stagione 2017-18.