Verona-Venezia, i convocati dell’Hellas

Mister Igor Tudor ha convocato 19 calciatori per Hellas Verona - Venezia, match valido per la 27a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, domenica 27 febbraio, al 'Bentegodi', con calcio d’inizio alle ore 15.05.