Verona verso Bologna, Ceccherini fuori

Federico Ceccherini non sarà a disposizione per la partita del Verona con il Bologna.

L’ha detto Ivan Juric nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro: “Perdiamo Ceccherini, che giocava con un’infiammazione al tendine: adesso abbiamo fatto un trattamento e spero che da settimana prossima torni ad allenarsi con noi“.

Da valutare chi rimpiazzerà Ceccherini al Dall’Ara. Le alternative non mancano, da Pawel Dawidowicz a Matteo Lovato, con la possibilità che venga abbassato sulla linea difensiva Federico Dimarco, con Darko Lazovic (che ha appena ripreso ad allenarsi dopo lo stop per il risentimento al soleo accusato nella gara con lo Spezia) in campo dall’inizio a muoversi sulla fascia sinistra.