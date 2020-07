Verona verso Brescia, le scelte per l’attacco

Il Verona va a Brescia e Ivan Juric studia le soluzioni per l’attacco.

Nelle ultime partite il tecnico gialloblù ha cambiato spesso, sia al via che a gara in corso. Samuel Di Carmine ha avuto più spazio e, salendo a 6 gol totali, è diventato il capocannoniere dell’Hellas.

Attenzione a Mariusz Stepinski, in rete a Reggio Emilia con il Sassuolo e in crescita di condizione. Fabio Borini è rientrato con il Parma. Più probabile che sia schierato nel duo alle spalle della punta centrale, ma non è da escludere che Juric lo metta davanti, come già avvenuto in altre circostanze.