Allenamento in tarda mattinata per i gialloblù, dopo il volo per la Sardegna

Redazione Hellas1903

Allenamento nella tarda mattinata di oggi, al centro sportivo di Peschiera del Garda, per il Verona.

Domani i gialloblù giocheranno in trasferta col Cagliari: il via della gara, all'Unipol Domus, sarà alle 15.

L'Hellas partirà per la Sardegna questo pomeriggio.