Verona verso Frosinone, Amione e Dawidowicz sempre in dubbio

Da verificare la condizione dei due difensori in vista della partita di domenica

Pawel Dawidowicz e Bruno Amione sono sempre in forte dubbio in vista della partita col Frosinone.

Oggi la preparazione del Verona per la gara di domenica è proseguita con una seduta di allenamento allo Sporting Center "Paradiso".

I due difensore saranno valutati di giorno in giorno per verificare se potranno essere a disposizione per la gara allo stadio "Stirpe".