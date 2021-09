Verona verso Genova, gialloblù subito in campo

Preparazione al via stamattina, sabato la trasferta al Ferraris

Ripresa immediata degli allenamenti per il Verona dopo il 2-2 con la Salernitana

I gialloblù stanno per iniziare, in questi minuti, la preparazione della prossima gara, in programma allo stadio Ferraris con il Genoa, sabato alle 20.45.