Verona verso il Crotone, Lazovic resta in dubbio

Ci sono pochi giorni prima del ritorno in campo per il Verona. Domenica al Bentegodi arriva il Crotone e i tempi di recupero sono stretti.

Per questo resta in dubbio la presenza di Darko Lazovic per la partita con la formazione di Giovanni Stroppa.

Lazovic ha saltato la trasferta di Torino per un problema al soleo del polpaccio destro. Un fastidio che è risultato essere un risentimento. Per questo il necessario stop per la partita con i granata.

Nei prossimi allenamenti si capirà se Lazovic potrà esserci o meno con il Crotone.