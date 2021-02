Verona verso il Genoa, allenamento, poi la partenza in treno

Seduta mattutina per i gialloblù a Peschiera del Garda, dopo il trasferimento in Liguria

Stamattina il Verona proseguirà nella preparazione della gara con il Genoa, in programma domani alle 18 allo stadio Ferraris.

Allenamento al centro sportivo di Peschiera del Garda per i gialloblù, nel primo pomeriggio è prevista alle 14 la partenza per Genova, in treno, dalla stazione di Porta Nuova.