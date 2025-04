Verona verso il Genoa, il punto sugli infortunati

Suslov e Tengstedt out, Niasse in dubbio. Serdar da valutare. Faraoni in ripresa

Il Verona sconterà ancora diverse assenze nella partita in programma domenica con il Genoa, al Bentegodi.

Out sicuri saranno Tomas Suslov e Casper Tengstedt. Lo slovacco rientrerà tra circa venti giorni, il danese non sarà a disposizione prima di inizio maggio.

Sempre in dubbio Cheikh Niasse, fermato in nazionale da un problema muscolare. Dopo aver saltato le gare con il Parma e il Torino, il giocatore senegalese prova a recuperare per il prossimo turno.

Da valutare di Suat Serdar, rientrato pre una frazione della gara con il Parma e poi di nuovo fuori. Serdar sta lavorando per trovare forma e condizione, in settimana risposte più nette in merito.

Davide Faraoni si sta riprendendo dall'infortunio che l'ha stoppato nelle ultime due giornate.