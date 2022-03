Verona verso il Genoa, l’allenamento dei gialloblù

L'Hellas continua la preparazione in vista della partita di lunedì al Bentegodi

Oggi, mercoledì 30 marzo, nuova seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, in preparazione al prossimo impegno di campionato, in programma lunedì 4 aprile, contro il Genoa, allo stadio 'Bentegodi' (ore 18.30).