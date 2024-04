Verona verso il Genoa, Tavsan e Belahyane recuperano

I due giocatori, out con il Cagliari, saranno a disposizione per la gara di domenica al Bentegodi

Elayis Tavsan e Reda Belahyane recuperano in vista della gara con il Genoa.

Assenti con il Cagliari rispettivamente per un problema alla caviglia e per uno stato influenzale, entrambi i giocatori saranno a disposizione per la partita di domenica al Bentegodi.