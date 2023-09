Verona verso il Milan, Doig out

Il giocatore scozzese, stoppato da un infortunio alla caviglia col Bologna, non ci sarà sabato

Il Verona prepara la partita col Milan, al via alle 15, sabato, a San Siro.

L'Hellas non potrà contare su Josh Doig.

Il giocatore scozzese, uscito per un infortunio alla caviglia destra nel corso della gara col Bologna, non sarà a disposizione per la sfida ai rossoneri.