Verona verso il Milan, il punto

Da valutare il recupero di Lazovic, Verdi, Dawidowicz e Doig. Lasagna out. In diffida Hien e Ceccherini

Il Verona prosegue la preparazione in vista della partita di domenica a San Siro col Milan.

Sono sempre in dubbio Darko Lazovic, Simone Verdi, Pawel Dawidowicz e Josh Doig, out per infortunio.