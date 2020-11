Si è ripreso, allenandosi regolarmente con la squadra, Mert Cetin.

Il giocatore turco è quindi a disposizione per la partita con il Milan. Cetin ha saltato le gare del Verona con il Genoa e la Juventus, fermato da un problema muscolare.

Cetin è andato in panchina lunedì con il Benevento e sarà così anche domani a San Siro, alternativa ulteriore per Ivan Juric nelle scelte per la linea arretrata a tre che si confronterà con l’attacco milanista.