Verona verso il Milan, la ripresa

Allenamento oggi per i gialloblù, sabato il Milan a San Siro

Prima seduta di allenamento settimanale per i gialloblù, tornati al lavoro allo Sporting Center 'Paradiso' dopo la giornata di riposo concessa ieri, domenica 10 ottobre.

È ripresa dunque la preparazione in vista del match di sabatosera contro il Milan, in programma alle ore 20.45 allo stadio 'Meazza' e valido per la 8a giornata della Serie A TIM 2021/22. Nella tarda mattinata di oggi la squadra di mister Tudor ha svolto, dopo l'iniziale fase di attivazione, le seguenti attività: possessi-palla e lavoro tattico.