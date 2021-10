Verona verso il Milan, l’allenamento

Seduta pomeridiana domani per i gialloblù in in vista della partita di sabato

Redazione Hellas1903

Per i gialloblù seduta di allenamento mattutina, oggi, giovedì 14 ottobre, nell'antivigilia di Milan - Hellas Verona, match in programma sabato 16 ottobre (ore 20.45) allo stadio 'Meazza' e valido per l'8a giornata della Serie A TIM 2021/22.

Queste le attività svolte da Veloso e compagni: fase di attivazione, possessi-palla, lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Domani, venerdì 15 ottobre, è prevista - nel pomeriggio - una nuova seduta di allenamento, a porte chiuse.

fonte: hellasverona.it