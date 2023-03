Verona verso il Monza, Duda ce la può fare

Il centrocampista accelera, recupero vicino in vista della gara di domenica al Bentegodi

Il Verona prosegue la preparazione della partita col Monza, in programma domenica al Bentegodi.

Il centrocampista slovacco, uscito per una botta nel corso della gara con lo Spezia, sta meglio. La sua condizione sarà verificata di giorno in giorno, ma le possibilità che sia a disposizione per il prossimo turno aumentano.