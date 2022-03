Verona verso il Napoli, domani la ripresa

Giorno di sosta per i gialloblù, in campo domenica al Bentegodi con la squadra di Spalletti

Giorno di sosta per il Verona.

Oggi i i gialloblù non si allenano, dopo la seduta di ieri.

Atteso il rientro di Antonin Barak, per Darko Lazovic le indicazioni portano al pieno ottimismo per il suo recupero dopo l'affaticamento muscolare per cui è uscito con la Fiorentina.