Ancora in dubbio.

La presenza di Adrien Tameze per la partita con il Napoli, in programma al Bentegodi domenica alle 15, è un’incognita.

Il centrocampista si è fermato per un risentimento muscolare prima della gara con il Bologna.

Il problema fisico non è stato superato appieno e occorre cautela. Per questo Tameze non ha ancora potuto iniziare ad allenarsi.

Oggi la situazione al riguardo sarà più chiara.