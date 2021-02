Verona verso il Parma, domani la ripresa

Lunedì il posticipo del Bentegodi, al via gli allenamenti a Peschiera del Garda

Un giorno di sosta per il Verona, dopo la sconfitta con l'Udinese alla Dacia Arena.

Lunedì l'Hellas giocherà in posticipo con il Parma. La formazione emiliana ha perso ieri per 3-0 in casa con il Bologna. Nel Verona saranno assenti gli squalificati Davide Faraoni e Mattia Zaccagni.