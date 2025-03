Antoine Bernede è pronto per giocare dal via nella gara del Verona con il Parma, lunedì al Bentegodi.

Con Cheikh Niasse fuori per infortunio e Suat Serdar che resta in dubbio per una maglia dal primo minuto, è il francese il candidato per essere schierato dall'inizio, a centrocampo, al fianco di Ondrej Duda.